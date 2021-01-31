Teknede büyük balık heyecanı! Suya atlayıp 17 kiloluk balığı...

Antalya'da tekneyle balık avlamaya çıkan bir grup arkadaş 17 kilogramlık balığı ağına takmayı başardı. Ancak bir türlü tekneye çekemediler. İçlerinden biri bakın ne yaptı?

Antalya'da tekneyle balık avlamaya çıkan bir grup arkadaş 17 kilogramlık balığı ağına takmayı başardı. Ancak bir türlü tekneye çekemediler. İçlerinden biri bakın ne yaptı?