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Teknede büyük balık heyecanı! Suya atlayıp 17 kiloluk balığı...

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Giriş: 31.01.2021 09:46
Güncelleme:31.01.2021 11:47
Antalya'da tekneyle balık avlamaya çıkan bir grup arkadaş 17 kilogramlık balığı ağına takmayı başardı. Ancak bir türlü tekneye çekemediler. İçlerinden biri bakın ne yaptı?

Antalya'da tekneyle balık avlamaya çıkan bir grup arkadaş 17 kilogramlık balığı ağına takmayı başardı. Ancak bir türlü tekneye çekemediler. İçlerinden biri bakın ne yaptı?

Teknede büyük balık heyecanı! Suya atlayıp 17 kiloluk balığı... TEKNEDE BÜYÜK BALIK HEYECANI! SUYA ATLAYIP 17 KİLOLUK BALIĞI...
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