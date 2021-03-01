Tekne faciasında yaşamını yitiren teğmen Musa Bulut toprağa verildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cenazesi, memleketi Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Acılı anne Saniye Bulut, "Yavrucuğum mekanın cennet olsun. İki tane evlat verdim ben, ben nasıl dayanayım yavrum. Vatanımız sağ olsun, Allah onlardan bin kere razı olsun" diyerek feryat etti.