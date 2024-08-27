Tekirdağ’ın Yayabaşı Köyü’nde hayvancılık! Stresten uzak yaşam…

A Haber ekibinden İslim İstanbullu Tekirdağ’ın Yayabaşı Köyü'ndeki bir hayvan çiftliğine konuk oldu. Köydeki yaşamı ve hayvancılık sırlarını konuklarından dinledi.

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