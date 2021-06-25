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Tekirdağ'da sahte içki kabusu: 11 kişi yoğun bakımda, 4’ü entübe edildi

DHA
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Giriş: 25.06.2021 15:13
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 11 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 4 kişi entübe edilirken, polis ilçede operasyon başlattı. Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı satıldığı iddia edilen büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.
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