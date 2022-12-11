11 Aralık 2022, Pazar
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Tekirdağ’daki kreşte işkence skandalında dehşete düşüren yeni ayrıntılar! Çocuğun evdeki bebeğini bağlayarak uyutmasıyla gerçek ortaya çıkmıştı…
Tekirdağ'daki bir kreşte çocukların eziyet gördüğü bir çocuğun evdeki bebeğini ellerini arkasından bağlamasıyla patlak vermişti. Kreşte çalışan iki öğretmenin çocuklara sürekli şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla alakalı kan donduran yeni gelişmeler ortaya çıktı. Velilerin anlattıklarının ise her satırı dehşete düşürdü...