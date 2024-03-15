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Tekirdağ’da yoldan geçen yayaya araç böyle çarptı

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Giriş: 15.03.2024 14:55
Tekirdağ Çorlu’da yoldan geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. Yaşlı kadının yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
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