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Tekirdağ’da yılbaşına dev denetim: 656 ekip, 3 bin 405 personel sahada

Tekirdağ'da yılbaşına dev denetim: 656 ekip, 3 bin 405 personel sahada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.12.2024 15:46
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı gecesi için yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri açıkladı. Tekirdağ genelinde ilgili kurumlarla birlikte 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren yoğun tedbirlerin alındığını ve kapsamlı denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Vali Soytürk, yasa dışı alkol ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 24 operasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bu operasyonlarda 2 bin 890 litre kaçak/sahte alkol ve 245 bin 530 adet bandrolsüz ürün ele geçirilmiştir” dedi.
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Tekirdağ’da yılbaşına dev denetim: 656 ekip, 3 bin 405 personel sahada
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