13 Eylül 2022, Salı
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Tekirdağ’da yayaya çarptı olay yerini terk etti!
Tekirdağ’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Sürücü ise olay yerini terk etti. İhbar üzerine gelen ekipler yaralı kadını hastaneye kaldırırken, kaza anı kameraya yansıdı.