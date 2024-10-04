04 Ekim 2024, Cuma
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Tekirdağ'da yanan fabrikada büyük hasar meydana geldi
Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Emre tekstil isimli fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın büyük bir kısmı zarar gördü ve yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.