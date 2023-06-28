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Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası: 200 metreden denize çakıldı

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Giriş: 28.06.2023 20:32
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde geçtiğimiz saatlerde korkunç bir kaza yaşandı. Yamaç paraşütü yapan bir kişi yaklaşık 200 metreden denize çakılarak hayatını kaybetti.
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