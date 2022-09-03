03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tekirdağ'da ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölümden kıl payı kurtulanlar an be an kamerada!

Tekirdağ'da ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölümden kıl payı kurtulanlar an be an kamerada!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2022 14:04
Tekirdağ Çorlu’da ters yönde yalpalayarak seyreden alkollü sürücü dehşet saçtı. Yayaların ezilme tehlikesi geçirdiği olayda, sürücü emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay, gece saatlerinde Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Ters yönde yalpalayarak seyreden A.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaya kaldırımına çıktı. Kaldırım taşlarına takılan araç askıda kaldı. Yoldan geçen yayaların ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı olayda, araç sürücüsü yaya devriye görevi yürüten bekçiler tarafından yakalandı. Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde, sürücü A.A.’nın 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için polis karakoluna götürüldü. Öte yandan, sürücünün kaldırıma çıkmadan önce trafikte yalpalayarak gittiği ve yayaları tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.
Balık fiyatlarında son durum
Balık fiyatlarında son durum
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı!
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı!
Korkunç olay! Yaban domuzları saldırdı
Korkunç olay! Yaban domuzları saldırdı
Güngören’de kadına şiddet kamerada!
Güngören'de kadına şiddet kamerada!
Yürekli direnişin 4. yılı
Yürekli direnişin 4. yılı
Metrobüs yolu tehlike oluşturuyor
Metrobüs yolu tehlike oluşturuyor
Gören telefona sarılıyor! Sosyal medyayı salladı
Gören telefona sarılıyor! Sosyal medyayı salladı
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ’festival’ tepkisi
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'festival' tepkisi
Futbolculardan Muhammet’e destek
Futbolculardan Muhammet'e destek
Biriken su tahliye edildi
Biriken su tahliye edildi
Gören şoke oldu! Dünyanın en yaşlı iki kafalı...
Gören şoke oldu! Dünyanın en yaşlı iki kafalı...
Akdeniz’de 5,3’lük deprem
Akdeniz'de 5,3'lük deprem
Daha Fazla Video Göster