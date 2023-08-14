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Tekirdağ'da tekel bayine silahlı saldırı! O anlar kamerada

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Giriş: 14.08.2023 22:31
Güncelleme:14.08.2023 22:31
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde büfeden alışveriş yapan 3 kişi, tartıştıkları büfeci ile yanında bulunan kişiyi önce darbetti, ardından tehdip edip tabanca iş yerine rastgele ateş açtı.
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