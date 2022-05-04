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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

İHA
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Giriş: 04.05.2022 16:56
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda durdurulan araçtan bazı materyaller ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
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