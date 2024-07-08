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Tekirdağ’da tanker traktöre çarptı facianın eşiğinden dönüldü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 12:12
Güncelleme:08.07.2024 12:12
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde aynı istikamete seyir halindeki tankerin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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