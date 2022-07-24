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Tekirdağ'da silahlı çatışma! 1 bekçi yaralandı

DHA
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Giriş: 24.07.2022 15:46
Tekirdağ'da 2 husumetli aile arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmeye giden bekçilerden O.T., sırtından silahla vurularak yaralandı. Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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