24 Temmuz 2022, Pazar
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Tekirdağ'da silahlı çatışma! 1 bekçi yaralandı
Tekirdağ'da 2 husumetli aile arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmeye giden bekçilerden O.T., sırtından silahla vurularak yaralandı. Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.