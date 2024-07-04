04 Temmuz 2024, Perşembe
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Tekirdağ'da şiddetli fırtına: Kamp alanı böyle yerle bir oldu
Son dakika haberleri… Tekirdağ'ın Malkara ilçesini sağanak yağış vurdu. Sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli fırtına kamp alanını yerle bir etti. Hortum ve sağanak yağışın etkisinin kaybetmesinin ardından hasarın boyutu da ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik zarar meydana geldiği öğrenildi.