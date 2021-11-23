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Tekirdağ’da servis midibüsü otomobille çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı

DHA
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Giriş: 23.11.2021 15:11
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fabrika servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada Özcan Özdemir (47) ile eşi Nalan Özdemir (47) hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Özcan Özdemir'in kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek, iplik fabrikasına işçi taşıyan R.Ö.'nün kullandığı servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içinde sıkışan Özcan Özdemir ile eşi Nalan Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti, midibüste bulunan 15 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Murat Devlet Hastanesi ile Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayatlarını kaybeden Özdemir çiftinin cansız bedenleri de Muratlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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