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Tekirdağ'da şehir merkezinde dolaşan tilkiyi gören hayrete düştü

Tekirdağ'da şehir merkezinde dolaşan tilkiyi gören hayrete düştü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 08:56
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tilkinin mahalle aralarında dolaştığı görüldü. Tilkiyi görenler hayrete düştü.
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