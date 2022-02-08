Tekirdağ’da sağanak yağışın ardından dereler doldu taştı! Otomobil sular arasında kayboldu

Marmara Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağış pek çok ilde günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bol yağış ve eriyen karlar sebebiyle taşan dereler bir aracı yuttu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak yağış ile yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle bazı bölgelerde dereler taşma seviyesine ulaşırken, bazı kesimlerde de dereler taştı.

OTOMOBİL TAŞKINA KAPILDI

Derenin taştığı bölgeden geçmeye çalışan M.D.'nin idaresindeki otomobil, taşkına kapılarak sürüklendi.

SON ANDA CANINI KURTARDI

O sırada aracın sürücüsü can havliyle kapıları açarak, son anda araçtan çıkarak canını kurtardı.

Sürücü hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.