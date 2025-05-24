Tekirdağ’da paravan şirketlerle 926 milyon TL’lik vurgun: 24 tutuklama

Paravan şirketler aracılığıyla 926 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet ruhsatsız tabanca, 107 adet fişek ile paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

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