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Tekirdağ’da paravan şirketlerle 926 milyon TL’lik vurgun: 24 tutuklama

Tekirdağ'da paravan şirketlerle 926 milyon TL'lik vurgun: 24 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 24.05.2025 13:50
Paravan şirketler aracılığıyla 926 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet ruhsatsız tabanca, 107 adet fişek ile paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.
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Tekirdağ’da paravan şirketlerle 926 milyon TL’lik vurgun: 24 tutuklama
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