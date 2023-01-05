Tekirdağ’da mide bulandıran görüntü! Yiyeceklerin üzerinde gezindi

Tekirdağ’da simit fırınındaki ürünlerin üzerinde gezinerek beslenmeye çalışan fare, saniye saniye çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Fare görülen iş yerine 1295 lira ceza ile eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.