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Tekirdağ'da markette silahlı soygun anları kamerada
Olay, Ergene'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete gelen N.S., alış veriş yaptıktan sonra kasa bölümüne geçti. Burada malzemeleri alıp poşete koyan N.S., üzerindeki tabancayı çıkarıp, 3 çocuğun da bulunduğu sırada kadın kasiyeri tehdit ederek, kasadaki tüm paraları vermesini istedi. Bunun üzerine kadın görevli bulunduğu yerden uzaklaşırken, N.S., kasada bulunan yaklaşık 900 lira ve alış verdiği malzemeleri de alarak kaçtı. N.S.'nin soygun anları marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin N.S., olduğunu belirledi. Çorlu ilçesinde saklandığı evde yakalanan N.S.'nin soygunda kullandığı ruhsatsız tabanca ile kıyafetler de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilen N.S., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.