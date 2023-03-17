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Tekirdağ’da komşularına kızan kadından ilginç ilan: Daha kötü insanlara satılıktır

DHA
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Giriş: 17.03.2023 09:20
Şaşkına çeviren olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. 35 yaşındaki Özge Şeber, oturduğu sitede komşularının yaptığı gürültüden rahatsız olduğunu belirterek, 'Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı asarak dairesini satışa çıkardı. Şeber, “Olay farkındalık yaratmak, ayrıca buradan sessiz sedasız gitmek istememem. Burada biri hakkını aramıştır. Örnek olsun istiyorum, hakkımı kanunen arıyorum ve davacıyım" dedi.
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