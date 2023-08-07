07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın! Kontrol altına alındı

Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın! Kontrol altına alındı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2023 18:21
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, yangının çıkış nedeni tespit edebilmek için inceleme başlattı.
Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın!
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın!
Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
Kocaeli’de patlama neden oldu?
Kocaeli’de patlama neden oldu?
Patlama anı kamerada
Patlama anı kamerada
A Haber olay yerinde! Görgü tanığı
A Haber olay yerinde! Görgü tanığı
Elektronik sigaranın zararları neler?
Elektronik sigaranın zararları neler?
Ankara’da göz göre göre su israfı!
Ankara'da göz göre göre su israfı!
2. nakil tercih sonuçları açıklandı
2. nakil tercih sonuçları açıklandı
İstanbul’a meteor mu düştü?
İstanbul'a meteor mu düştü?
Yol yarıldı içine düştü
Yol yarıldı içine düştü
Fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Adana’da fabrika yangını!
Adana’da fabrika yangını!
Daha Fazla Video Göster