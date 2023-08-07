Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın! Kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, yangının çıkış nedeni tespit edebilmek için inceleme başlattı.