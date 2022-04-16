16 Nisan 2022, Cumartesi
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Tekirdağ'da Kamara Deresi kırmızı renge boyandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi'nin kırmızı renge boyanması üzerine inceleme başlatıldı. Kamara Deresi, atıklar sebebiyle kırmızı renge dönerek, Marmara Denizi'ne döküldü.