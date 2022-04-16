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Tekirdağ'da Kamara Deresi kırmızı renge boyandı

DHA
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Giriş: 16.04.2022 18:42
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi'nin kırmızı renge boyanması üzerine inceleme başlatıldı. Kamara Deresi, atıklar sebebiyle kırmızı renge dönerek, Marmara Denizi'ne döküldü.
Tekirdağ’da Kamara Deresi kırmızı renge boyandı
Tekirdağ'da Kamara Deresi kırmızı renge boyandı
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