27 Aralık 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tekirdağ'da kafedeki cinayet anı kamerada
Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir kafede meydana gelen ve silahın da ateşlendiği kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ergene’de bir kafede yaşanan silahlı kavgada G.K. isimli kişinin tabancayla vurularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak şüpheli R.E. ile arkadaşı M.K. gözaltına alındı.