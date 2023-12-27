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Tekirdağ'da kafedeki cinayet anı kamerada

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Giriş: 27.12.2023 16:49
Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir kafede meydana gelen ve silahın da ateşlendiği kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ergene’de bir kafede yaşanan silahlı kavgada G.K. isimli kişinin tabancayla vurularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak şüpheli R.E. ile arkadaşı M.K. gözaltına alındı.
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