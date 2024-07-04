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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 19 bin dolu makaron ele geçirildi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 04.07.2024 16:39
Tekirdağ’da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 19 bin adet dolu makaron ele geçirdi. Şüpheli H.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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