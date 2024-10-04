Tekirdağ'da Huzurlu Sokaklar operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ Süleymanpaşa'da jandarma tarafından yapılan Huzurlu Sokaklar operasyonunda, bir araçta 44 sentetik ecza, 8 gram metanfetamin, 10 gram bonzai, 12 makaron içerisinde bonzai ve bir uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.