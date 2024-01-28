Tekirdağ’da feci kaza! Yolcu treni beton mikseri ile çarpıştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte içinde turistlerin de bulunduğu yolcu treni ile beton mikseri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

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