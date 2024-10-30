30 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Tekirdağ'da feci kaza

Tekirdağ'da feci kaza

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2024 09:26
Güncelleme:30.10.2024 09:26
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, önce bariyere ardından da bir iş yerinin duvarına çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Tekirdağ’da feci kaza
Tekirdağ'da feci kaza
Kontrolden çıkan otomobil yaya kaldırımına çıktı
Kontrolden çıkan otomobil yaya kaldırımına çıktı
İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum…
İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum…
İstanbul’da kan donduran kadın cinayeti!
İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti!
Erkek ayı yavru ayıları kovaladı!
Erkek ayı yavru ayıları kovaladı!
Genç kızı yola savruldu
Genç kızı yola savruldu
108 yıllık tarihi lisenin ışıkları hiç sönmüyor
108 yıllık tarihi lisenin ışıkları hiç sönmüyor
İş yerinin kundaklandığı anlar kamerada!
İş yerinin kundaklandığı anlar kamerada!
Yere yatırdıkları şahsı öldüresiye dövüp bıçakladılar!
Yere yatırdıkları şahsı öldüresiye dövüp bıçakladılar!
Halı silkelerken terastan düştü!
Halı silkelerken terastan düştü!
Telefonunu almak için yanan aracın içine daldı!
Telefonunu almak için yanan aracın içine daldı!
İzolasyonları ısıtan kişi çatıda mahsur kaldı!
İzolasyonları ısıtan kişi çatıda mahsur kaldı!
Daha Fazla Video Göster