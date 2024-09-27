27 Eylül 2024, Cuma
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Tekirdağ'da fabrika servisleri çarpıştı: 12 işçi yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geri hareket eden tıra çarpmamak için duran servis minibüsüne başka bir servis minibüsü çarptı. Meydana gelen zincirleme kaza sonrası 12 işçi yaralanırken, tır olay yerinden kaçtı.