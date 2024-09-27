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Tekirdağ'da fabrika servisleri çarpıştı: 12 işçi yaralı

Tekirdağ'da fabrika servisleri çarpıştı: 12 işçi yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 11:23
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geri hareket eden tıra çarpmamak için duran servis minibüsüne başka bir servis minibüsü çarptı. Meydana gelen zincirleme kaza sonrası 12 işçi yaralanırken, tır olay yerinden kaçtı.
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