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Tekirdağ’da deniz metrelerce çekildi! Saklı kral yolu gün yüzüne çıktı

İHA
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Giriş: 23.03.2022 15:01
Marmara Denizi'nin Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi sahillerinde sular 15 metre çekildi. Denizin çekilmesinin ardından halk arasında Kral yolu olarak tanınan kayalıklar gün yüzüne çıktı.

Marmara Denizi'nde bu mevsimlerde yer yer yaşanan gel-git ler bu defa Tekirdağ'da meydana geldi.

15 METRE ÇEKİLDİ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 15 metre çekildi.

'KRAL YOLU' ORTAYA ÇIKTI

Denizin 15 metre çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Denizin 15 metre çekilmesi ile bölgedeki vatandaşlar arasında 'Kral yolu' olarak bilinen denizin içindeki kayalıklarda ortaya çıktı.

Sabah yürüyüşü yapmak için sahile inen Vedat Şafak, bu bölgede zaman zaman denizde gelgitlerin yaşandığını, dün denizin daha çok geri gittiğini ifade ederek, "Dün daha çok çekilmeler vardı. Bugün dalgalardan dolayı biraz çoğalmış. Burası bildiğiniz boydan boya kum. Burası bugün biraz dolmuş ama kup kuru oluyor. Su çekiliyor hem de bayağı bir çekiliyor. İleride dalga kıran koymuşlar. O dalga kıranlar bile ortaya çıkıyor. Bu kral yolları hepsi tamamen ortada oluyor. Ama güzel ve hoş bir görüntüde oluyor yani. Dalga olmadığı zaman daha çok oluyor" dedi.

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