11 Haziran 2022, Cumartesi
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Tekirdağ’da dehşete düşüren olay! Video çekme uğruna hayatından oluyordu
Tekirdağ’da bir çocuk “TikTok” videosu çekme uğruna canından oluyordu. 13 yaşındaki genç kazara kendisini vurdu. Göğsünden yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.