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Tekirdağ'da dehşete düşüren olay! Önce tartıştığı babasını darbetti sonra...

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Giriş: 23.06.2023 15:09
Dehşete düşüren olay akşam saatlerinde Tekirdağ’da meydana geldi. Tartıştığı babasını darbettiği iddia edilen genç bir süre sonra yaşadığı evi ateşe vererek kaçtı. Polis ekiplerince evi kundakladığı iddia edilen İ.A.’yı yakalama çalışmaları sürüyor. Yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.
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