23 Haziran 2023, Cuma
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Tekirdağ'da dehşete düşüren olay! Önce tartıştığı babasını darbetti sonra...
Dehşete düşüren olay akşam saatlerinde Tekirdağ’da meydana geldi. Tartıştığı babasını darbettiği iddia edilen genç bir süre sonra yaşadığı evi ateşe vererek kaçtı. Polis ekiplerince evi kundakladığı iddia edilen İ.A.’yı yakalama çalışmaları sürüyor. Yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.