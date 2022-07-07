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Tekirdağ’da dehşete düşüren olay! 88 yaşında kamyonetin altında ezilerek can verdi

İHA
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Giriş: 07.07.2022 16:00
Güncelleme:07.07.2022 16:01
Tekirdağ’da bir kamyonetin geri geri gitmesi sonucu 88 yaşındaki yaşlı adam ezilerek can verdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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