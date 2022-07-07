07 Temmuz 2022, Perşembe
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Tekirdağ’da dehşete düşüren olay! 88 yaşında kamyonetin altında ezilerek can verdi
Tekirdağ’da bir kamyonetin geri geri gitmesi sonucu 88 yaşındaki yaşlı adam ezilerek can verdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.