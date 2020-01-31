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31.01.2020

Tekirdağ'da çirkin olay! Üniversiteli anne tuvalette doğum yapıp kaçtı

Tekirdağ çirkin olay! Kapaklı ilçesindeki devlet hastanesinde üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen genç kadın, 7 aylık bebeğini tuvalette doğurarak kaçtı.

Akıllara durgunluk veren olay Kapaklı Devlet Hastanesi'nde gerçekleşti.

İddialara göre, 21 yaşındaki bir İ.A., evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinden hamile kaldı. Ailesini ziyaret amacıyla Kapaklı'ya gelen genç kız, 7 aylık hamileliğini gizlemek için karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede sancılanan genç anne tuvalete giderek doğum yaptı. Edinilen bilgilere göre, doğumun ardından çocuğu tuvalette bırakıp kaçan anne, hastanenin güvenlik kameraları tarafından teşhis edilerek yakalandı.

Konuyla ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması sürerken, doğumun hemen ardından ölen bebeğin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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