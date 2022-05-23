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Tekirdağ'da cinnet getiren anne 6 yaşındaki kızını öldürdü: Pişmanım

İHA
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Giriş: 23.05.2022 09:24
Tekirdağ Çerkezköy’de cinnet getiren 25 yaşındaki anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak katletti. Savcılık incelemesinin akabinde küçük kızın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken gözaltına alınan vahşi annenin ifadesi ortaya çıktı. Kadının polise “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dediği belirtildi.
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