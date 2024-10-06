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Tekirdağ'da cinayet anı kamerada

Tekirdağ'da cinayet anı kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 10:29
Güncelleme:06.10.2024 13:02
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz gece bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Tekirdağ’da cinayet anı kamerada
Tekirdağ'da cinayet anı kamerada
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