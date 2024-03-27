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Videolar Yaşam Videoları Tekirdağ'da çatıya, tuğla altı ve çoraplara gizlenen binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'da çatıya, tuğla altı ve çoraplara gizlenen binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

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Giriş: 27.03.2024 15:06
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, metruk binada çatı kısmı, tuğla altı ve çoraplar içinde 20 bin 907 uyuşturucu hap ile kokain ele geçirlidi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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