27 Mart 2024, Çarşamba
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Tekirdağ'da çatıya, tuğla altı ve çoraplara gizlenen binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, metruk binada çatı kısmı, tuğla altı ve çoraplar içinde 20 bin 907 uyuşturucu hap ile kokain ele geçirlidi, 2 şüpheli gözaltına alındı.