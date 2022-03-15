15 Mart 2022, Salı
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Tekirdağ’da cani anne dehşeti! 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü: 11 sene hapis cezası
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 27 yaşındaki Meryem Doğan 3 yaşındaki minik kızı Şükran Nur İpek'in karnına yumrukla vurarak öldürdü. Mahkemede Doğan’ın, 11 sene 8 ay hapis cezası almasına karar verildi.