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Tekirdağ'da çamur yağdı, yıkamacılara gün doğdu!

İHA
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Giriş: 01.04.2022 12:42
Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisinin yoğun bir şekilde hissedildiği Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gökten yağmur değil, çamur yağdı. Park halindeki otomobiller çamurla kaplandı. Araç sahipleri soluğu yıkamacılarda aldı.

Tekirdağ'da geçen gün sabah saatleri itibariyle etkili olan çöl tozu günlük hayatı olumsuz olarak etkiliyor. Araçlarının çamura kaplandığını gören bazı vatandaşlar kendi olanaklarıyla temizlerken, bazıları da oto yıkamacıların yolunu tuttu. Araçların çamur kaplanması nedeniyle yıkamacılarda da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

"YIKAMACILARA GÜN DOĞDU"

Aracını temizlemeye çalışan Kenan Ograş, "Çöl tozları arabaların üstünü kaplamış durumda. Bu çamur zaten dün sabah yağdı. Çamur olarak yağdı. Bu sene kışta olmadı. Bize hep çamur yağar, başka bir şey yağmaz. Yıkamacılara gün doğdu. Arabalar çamurla kaplandı mı götürüp yıkamacılara veriyoruz parayı. Arabaları yıkatıyoruz" dedi.

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