Tekirdağ'da bir anne 2 yaşındaki kızını 2. kattan atarak öldürdü

Tekirdağ'da şoke eden bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Ümmühan Dumanlıoğlu, 2 yaşındaki kızı Ayşegül'ü 2. kattaki evinin penceresinden atarak öldürdü. Gözaltına alınan Dumanlıoğlu'nun sözleri ise kan dondurdu. Dumanlıoğlu, "Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı istedi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğine söylediler" dedi.