Tekirdağ’da bıçakla boğazını keserek öldürmüştü! Ayşenur'a son veda

Tekirdağ’da Rıdvan Kurt, dini nikahla birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Ayşenur Akkurt'u, boğazını bıçakla keserek vahşice öldürmüştü. Akkurt bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cinayetin ardından intihara kalkışan Kurt'un ise hastanede tedavisi devam ediyor.