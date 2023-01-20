20 Ocak 2023, Cuma
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Tekirdağ’da bıçakla boğazını keserek öldürmüştü! Ayşenur'a son veda
Tekirdağ’da Rıdvan Kurt, dini nikahla birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Ayşenur Akkurt'u, boğazını bıçakla keserek vahşice öldürmüştü. Akkurt bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cinayetin ardından intihara kalkışan Kurt'un ise hastanede tedavisi devam ediyor.