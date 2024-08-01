01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tekirdağ'da balkondan düşen genç adamın acı ölümü

Tekirdağ'da balkondan düşen genç adamın acı ölümü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2024 12:10
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde apartmanın 3. katından düşen 32 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.
Boş olan trafikte yol için kavga ettiler
Boş olan trafikte yol için kavga ettiler
Ardahan-Posof karayolunda TIR devrildi
Ardahan-Posof karayolunda TIR devrildi
Balkondan düşen genç adamın acı ölümü
Balkondan düşen genç adamın acı ölümü
Kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendi
Kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendi
Otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti
Ankara’da binada gaz sızıntısı
Ankara’da binada gaz sızıntısı
Yatak imalathanesinde yangın paniği
Yatak imalathanesinde yangın paniği
İsmail Haniye kimdir? | PORTRE
İsmail Haniye kimdir? | PORTRE
Yüzlerce metrede ölümle dans
Yüzlerce metrede ölümle dans
Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü
Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü
Alkollü araç kullanan çocuk, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan çocuk, kaza yaptı
Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak
"Abi kaçın duraktan, bomba var patlayacak"
Daha Fazla Video Göster