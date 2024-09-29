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Tekirdağ'da aranan 174 şahıs yakalandı

Tekirdağ'da aranan 174 şahıs yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 18:06
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde düzenlediği beş günlük operasyonda çeşitli ağır suçlardan aranan 174 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
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