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Tekirdağ'da altyapı çalışmasında dehşet veren toprak kayması: 1 ölü 2 yaralı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 16.07.2024 10:32
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanalın yapımı sırasında göçük meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçilerden Hasan Arslan (69) öldü, 2 kişi de yaralandı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Soruşturma sürdürülüyor.
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Dehşet veren toprak kayması: 1 ölü 2 yaralı
Dehşet veren toprak kayması: 1 ölü 2 yaralı
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