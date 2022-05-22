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Tekirdağ'da alkollü sürücü dehşeti! Ters yöne girdi, kamyonla kafa kafaya çarpıştı

İHA
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Giriş: 22.05.2022 11:03
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Esat Fatih S.’nin idaresindeki otomobil ters yöne girdi. Karşı yönden gelen Sedat T. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
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