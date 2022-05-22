22 Mayıs 2022, Pazar
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Tekirdağ'da alkollü sürücü dehşeti! Ters yöne girdi, kamyonla kafa kafaya çarpıştı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Esat Fatih S.’nin idaresindeki otomobil ters yöne girdi. Karşı yönden gelen Sedat T. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.