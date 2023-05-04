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Tekirdağ'da akılalmaz olay! Ekmekten çıkana inanamadı | Savunmayı duyunca şoke oldu

İHA
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Giriş: 04.05.2023 16:25
Şaşkına çeviren olay Tekirdağ'da meydana geldi. Bir vatandaş bakkaldan satın aldığı ekmeğin içinden çıkanla şoke oldu. Durumu bakkala bildiren F.G. aldığı cevap karşısında ikinci şokunu yaşadı.
Ekmeğin içinden çıkana inanamadı!
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