Tekirdağ Nusratlı Köyü'nde tarım! Şehre yakın stresten uzak yaşam

A Haber ekibimiz bugün Tekirdağ’ın Nusratlı köyüne konuk oldu. Bu köyde dede-torun birlikte tarım yapıyor. A Haber ekibinden İslim İstanbullu çiftçi Halil Orhan ve torunu Emre Orhan stresten uzak köy hayatına ilişkin detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN