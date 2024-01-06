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Tekirdağ ihracat rekorunu kırdı! En fazla ihracat yapan 5’inci şehir oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 18:06
Çarklar tüm hızıyla dönüyor, ihracatta yeni rekorlar geliyor. Tekirdağ, 2023 en fazla ihracat yapan beşinci şehri oldu. Tekirdağ'dan 173, Kırklareli'nden 129, Edirne'den ise 88 ülkeye birçok farklı kalemden ürünler ihraç edildi. Şehirden, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye, 12 buçuk milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İşte haberin detayları
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Tekirdağ ihracat rekorunu kırdı!
Tekirdağ ihracat rekorunu kırdı!
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